BANVILLE, Roméo



Au centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord, le 2 mai 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Roméo Banville, il est allé rejoindre sa douce Léonida Pitre (bébé) qu'il aimait profondément. Il demeurait au Château Baie-Comeau. En respect de ses volontés aucune funérailles n'aura lieu. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Carolle (feu Michael Mcknight), Serge (Hélène Denis) et Rémi (la mère de ses enfants Chantal Sirard); ses petits-enfants: Daphnée, Charles, Gabrielle, Pier-Luc et Camille; ses arrière-petits-enfants: Aubree, Antonin et Aurélie; ses frères: Paul-Henri (Johanne Charlebois), Jean-Guy (Lilianne Larouche); sa sœur Pauline (feu Georges Haddad), sa belle-sœur Doris Pitre, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci chaleureux à monsieur Emery Charest, un homme de cœur, au personnel très dévoué du Château Baie-Comeau, ainsi qu'à l'équipe attentionnée du 3ième étage de l'hôpital le Royer de Baie-Comeau. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Vallée des Roseaux, 2370 boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1E4, www.lavalleedesroseaux.org. Les services professionnels ont été confiés à