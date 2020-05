LARIVIÈRE, Michèle



C'est avec une immense tristesse que la famille de Michèle Larivière annonce son décès survenu le 1er mai à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle avait 69 ans.Femme généreuse, dévouée et aimante, elle laisse dans le deuil, outre son époux depuis près de 41 ans, Pierre Boulanger, leurs enfants Louis-Nicolas (Isabel Desmarais) et Marie-Catherine (Mathieu Lachance), ses petits-enfants Laurier, Mathis et Arnaud, feu sa mère Jeannette Ruel, son père Emilien (Alice Michaud), feu son frère Jean, sa sœur Edith (Normand Couët), son frère François, sa belle-sœur Anne et de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel en hémato-oncologie du CRCEO, de l'Hôtel-Dieu de Québec et plus particulièrement de son unité des soins palliatifs pour leur dévouement et leur attention bienveillante à son égard. Vos témoignages d'affection peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou à Collaboration Santé Internationale (CSI), 1001 chemin de la Canardière, Québec, Qc, G1J 5G5.