RUEL, Laurier



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 30 avril 2020, à l'âge de 69 ans et 9 mois, est décédé monsieur Laurier Ruel, fils de feu madame Marie Roy et de feu monsieur Paul-Émile Ruel. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa sœur Louise (Roland Cantin), son frère Dominique (Nicole Bilodeau) et son frère jumeau Laurent (Diane Gagné), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org.