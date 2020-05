TURCOTTE, Jean-Marie



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 mai 2020, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Turcotte, époux de feu madame Monique Lizotte, fils de feu dame Élise Lépine et de feu monsieur Wilfrid Turcotte. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Johannie Couture) et Gilles (Annie Cazes); ses petits-enfants: Catherine, Mathieu et Esiane; ses frères et sœurs: Claude (Françoise Descombles) et Marie-Claire (André Daigle). Il est allé rejoindre son épouse Monique Lizotte. La famille tient à remercier le personnel du 4e étages de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour ses bons services. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Saint-Charles ultérieurement.