PRONOVOST, Jean-Noël



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le vendredi 8 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé Jean-Noël Pronovost, époux de feu Madeleine Pronovost née Roy.Il laisse dans le deuil ses enfants: Francois (Claire Sévigny) et feu Richard; ses petits-enfants: Catherine (Jonathan Bouret), Philippe (Danielle Descôteaux), et Pierre-Luc (Elise Larouche); ses arrière-petits-enfants: William, Frédéric, Rosalie, Olivier, Camille, Alyssa et Chloé; ses frères et soeurs: feu Marie-Thérèse, feu Marie-Jeanne Rose, Marie-Jeanne (feu Bertrand), feu Louis-Joseph Paul, feu Gaston (feu Jacqueline), Roger (Ghislaine), feu Armand (Colette), feu Marcel (Rose-Ange), et Raymond (feu Thérèse); ses beaux-frères et belles-soeurs: Thérèse, feu Rock ( feu Liliane), feu Raymond (feu Gabrielle), feu Francoise (feu Jean-Noel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousins, et ami(e)s.Remerciement spécial au personnel du Manoir St-Laurent pour leur professionalisme, pour leur discipline qui a jusqu'ici permis d'éviter l'entrée du coronavirus dans les murs de l'établissement, mais d'abord et avant tout pour les bons soins prodigués en tout temps à leurs résidents. Merci aussi à Nicole Vallée et Yvon Désilets pour leur présence à ses côtés et leur support continu.