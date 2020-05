BÉGIN, Christian



Dans le confort de sa maison qu'il a lui-même bâtie et entouré de l'amour des siens, est décédé, le 6 mai 2020, à l'âge de 61 ans, monsieur Christian Bégin, fils de Laurent Bégin et de Alice Dumont. Il demeurait à Lévis. Outre son grand amour France, il laisse dans le deuil ses garçons: Nicolas (Amélie) et Jimmy (Nina): ses petits-enfants: Maélie, Lexie et Tommy; ses frères: Nathal (Dany), Régis (Viviane) et Pascal: sa belle- maman Aline (feu Raymond), ses beaux-frères et belles-sœurs: Ginette (Guy), Martine (Jean) et Mario (Guylaine): ses filleuls Yannick et Myriam ainsi que ses bons " chum-chum " Yvan et Danielle. La famille tient à remercier personnellement le Dr Patrick Blouin, sa belle-sœur Guylaine Bélanger, infirmière qui a veillé à ses bons soins jusqu'à la fin. Un merci également au personnel du CLSC de Lévis, spécialement Robert Gaudreault pour tout le soutien et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer https://fqc.qc.ca.