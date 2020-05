TROTTIER, René



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 4 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur René Trottier, époux de madame Charlotte Lefrancois, fils de feu madame Gabrielle Bureau et de feu monsieur Eugène Trottier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Charlotte Lefrancois, ses enfants: Richard (Sylvie Laramée), Denis (Paule Gagnon), Jean-François (Mary Joy Barrientos), Guy (Isabelle Sasseville) et Pierre; ses petits-enfants: feu Vichaël, Marialye, Marie-Ève, Alexandre, Jade, Philippe-Olivier, Florence, Philippe, Frédéric, Mireille, Charles; ses arrière-petits-enfants Julia et Cloé; ses belles-soeurs Jacqueline, Fernande, Andrée (Michel Bonenfant) et Jocelyne Lefrançois (Maurice Lavoie). Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles sœurs décédé(e)s. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces.