BRUNEAU, Paule



À Québec, le 4 mai 2020, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédée madame Paule Bruneau, épouse de monsieur Marc Carrier, fille de feu madame Pauline Brunet et de feu monsieur Jean Bruneau. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie, Claude (Marie-Andrée Couture), Denis (Suzanne Gagné), André, Hélène (Francisco Hernandez); ses petits-enfants: Frédérique Couture Carrier (Simon Van Zuylen-Wood), Charles Gagné Carrier, Simon Gagné Carrier; ses beaux-frères et belles soeurs: Madeleine Carrier, Louis Carrier (Marie Gilbert), Louise Carrier (feu Jean Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.La famille remercie le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que le personnel du CHSLD Côté Jardins (2ième étage Montagne) pour l'accompagnement, le soutien ainsi que les soins prodigués. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus) 10, rue de l'Espinay, Local E1-152, Québec (Québec) G1L 3L5, téléphone: 418 525-4385, courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, www.fondationduchudequebec.ca, ou à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins, 4770 rue Félix, St-Augustin, QC, G3A 0K9, téléphone 418 780-8179, courriel : info@fondationjhsl-cj.ca