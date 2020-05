GIRARD, Maurice



À la Villa mon Domaine, le 8 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Maurice Girard, époux de feu madame Jacqueline Savard, fils de feu monsieur Ludger Girard et de feu madame Blandine Larouche. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa fille Lynda, ses petites-filles: Marika et Yanie Couture (Étienne Pellerin); son arrière-petite-fille Maisie Pellerin, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Savard; ainsi que plusieurs ami(e)s et membres des familles Couture et Pellerin. Selon ses volontés aucune cérémonie ne sera célébrée.