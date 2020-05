AUBIN, Julienne Turgeon



À la Résidence St-Patrick, le 3 mai 2020, est décédée dame Julienne Turgeon, épouse de feu monsieur Majella Aubin, fille de feu Joseph-Aimé Turgeon et de feu Donalda Carrier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique (Michel Drouin), Michèle (Pierre Hamel) et Jacques (Nancy Dumas); ses petits- enfants: Geneviève (Eric Morel), Mathieu (Marie-Ève Levac), Pascale (Sylvain Langlois), Claudia (Karl Harrisson), Nicholas (Soleil Rosas Landa Sanabria), Pénélope (Joey Veilleux), Sandrine (Jérôme Auclair) et Alexandre; ses arrière-petits- enfants: Tristan, Mathis, Léopold, Charlie, Scott, Lewis et un autre à venir en 2020; ses frères et sœurs: feu Gemma, feu Noël (feu Luce Graton), feu Rollande, Lise (Raymond Roussin) et Guy (Louise Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Aubin: feu Léon (feu Alice Roy), feu Yvette (feu Paul Gagnon), feu Gilberte (feu Wilfrid Arsenault), feu Madeleine (feu Charles Savard), feu Sœur Thérèse, feu Hélène (feu Guy Sansfaçon) et Solange (Pierre Bérard); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Chaire de soins palliatifs de l'Université Laval via la Fondation de l'Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325 rue de l'Université, bureau 3402, Québec, G1V 0A6. Pour information, 418-656-3292.