SAVARD, Gisèle Rhéaume



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 6 mai 2020, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédée dame Gisèle Rhéaume, épouse de monsieur Roger Savard, fille de feu dame Albertine Rhéaume et de feu monsieur Antonio J. Rhéaume. Elle demeurait à Lac-Saint-Charles.Le corps sera déposé au cimetière paroissial de Lac-Saint-Charles, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, outre son époux Roger Savard, son fils: Elie (Magalie Lavoie), son petit-fils adoré: Alexis Savard; son frère et ses sœurs: feu Yolande (feu Rosaire Therrien), Lucille (Jean-Marie Rhéaume), Origène (Denise Renaud), Odette (Ghislain Rhéaume), Agnès (Denis Verret). Elle était la belle-fille de feu Ovide Savard et de feu Bernadette Rhéaume et la belle-sœur de feu Rodrigue Savard (feu Jeanne-d'Arc Bédard). Elle laisse également dans le deuil, ses filleuls: Donald Therrien, Eric Rhéaume et Patrick Rhéaume; ainsi que plusieurs neveux et nièces, en particulier l'abbé Urbain Rhéaume, de nombreux cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Sacré-Coeur, pour leur dévouement et leurs bons soins.