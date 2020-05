TRÉPANIER, Alice



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 4 mai dernier, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Alice Trépanier, épouse de feu Henri Auger. Elle était la fille de feu Georges Trépanier et de feu Aline Roseberry. Elle laisse dans le deuil son neveu Gabriel Trépanier (Céline Matte), de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis. Pour rendre hommage à Mme Trépanier vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com. Les services funéraires ont été confiés au