L’événement-bénéfice À la table du Cardinal, initié par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, qui devait avoir lieu le 14 mai 2020 et qui a été reporté en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, a permis d’amasser, malgré tout, plus de 270 000$ grâce au généreux appui du milieu corporatif et des autres partenaires de notre région. Cette somme permettra d’aider concrètement de nombreux organismes qui viennent en aide aux plus démunis. Cette soirée-bénéfice, sous la présidence d’honneur de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et de son épouse, Julie Forgues, devait rassembler plus de 750 femmes et hommes d’affaires au Centre des congrès de Québec sous le signe de la solidarité. Confinement oblige, les organisateurs ont invité les participants à transformer leur participation en don. Les fonds recueillis seront offerts à plusieurs dizaines d’organismes du territoire de l’archidiocèse de Québec et qui œuvrent notamment auprès des personnes âgées, des jeunes, des adolescents et des adultes vivant des difficultés diverses comme la pauvreté et l’isolement, des femmes victimes de violence conjugale, etc. Depuis la création de cette activité en 2015, plus d’un million de dollars ont été amassés et remis à 80 organismes communautaires. Sur la photo, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, l’instigateur de l’événement À la table du Cardinal, et le président d’honneur de l’événement, Guy Cormier de Desjardins.

Omy s’implique auprès de la YWCA

L’entreprise québécoise Omy Laboratoires s’est engagée le 13 avril dernier à remettre un certain montant à la YWCA, un organisme de Québec venant en aide aux femmes et aux jeunes filles en situation précaire, pour chaque achat de leurs coffrets de la fête des Mères. De la mise en marché des coffrets jusqu’au 9 mai dernier, 1215$ ont été amassés par cette jeune start-up engagée et remis à la YWCA de Québec. Sur la photo, de gauche à droite: Rachelle Séguin, cofondatrice, présidente et chimiste spécialisée en cosmétique et Andrea Gomez, cofondatrice et directrice générale, Omy Laboratoires.

Dernière victoire

Le 14 mai 1995. Les Nordiques de Québec remportent au Colisée de Québec la dernière victoire de leur histoire, battant les Rangers de New York 4 à 2 lors d’un match de série huitième de finale de la Conférence de l’Est. Un peu plus de 10 jours plus tard, le 25 mai, les Nordiques sont vendus au groupe américain Comsat Video pour la somme de 75 millions de dollars américains.

Anniversaires

William Bérubé (photo), de Groupe Perspective, 32 ans... Alain Vigneault, entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, 59 ans... Michel Pageau (P.E. Pageau pavage d’asphalte), 70 ans... Mark Zuckerberg, l'un des cinq cofondateurs du site de réseautage social Facebook, 36 ans... Cate Blanchett, actrice australienne, 51 ans... Jean Leloup, chanteur québécois, 59 ans... Patrick Bruel, chanteur français, 61 ans... Pierre Houde, descripteur des matchs du Canadien et de Formule 1 (RDS), 63 ans... Anne-Marie Chalifoux, astrologue, 65 ans... George Lucas, réalisateur, producteur et scénariste américain, 76 ans.

Disparus

Le 14 mai 2019. Tim Conway (photo), 85 ans, acteur, comédien, écrivain et réalisateur américain... 2018. Tom Wolfe, 87 ans, écrivain américain, auteur notamment du Bûcher des vanités et figure du «nouveau journalisme»... 2017. Powers Boothe, 68 ans, acteur américain (L'histoire de Jim Jones)... 2016. Julie Hamelin, 43 ans, cofondatrice du Cirque Éloize... 2016. Christy O'Connor Sr., 91 ans, golfeur irlandais qui a joué sur les 10 équipes de la Ryder Cup et intronisé au World Golf Hall of Fame... 2016. M. Normandin (photo) père du fascinateur Messmer... 2015. B.B. King, 89 ans, légendaire bluesman américain... 2015. Franz Wright, 62 ans, poète américain, lauréat du prix Pulitzer en 2004... 2013. Élise Dubé, 35 ans, jeune scénographe née à Saint-Jean-Port-Joli... 2009. Roland Saucier, 80 ans, gestionnaire de radio... 2003. Robert Stack, 84 ans, l’inoubliable Eliot Ness... 2001. André Landry, 43 ans, restaurateur de Québec... 1998. Frank Sinatra, 82 ans, considéré comme le plus grand crooner du siècle.