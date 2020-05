GENEST, Georgette Morel



À Québec, le 12 mai 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Georgette Morel, épouse de feu monsieur Armand Genest, fille de feu Wilfrid Morel et de feu Emelda Dionne. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Luc Girard), feu Ginette, Michel (feu Danielle Brousseau), Jacques (Nicole Giguère) et son proche aidant Jacques Boivin; ses petits-enfants: Marie-Josée, Karine (Luc Gastonguay), Pascal (Annie Beaulieu), Yannick et Maude (Guillaume Samson); ses arrière-petits-enfants: Audrey, Jordane, William, Mïa, Alexis, Élie, Elliot et Raphaël; sa filleule et ses filleuls: Céline Hochu, Daniel Genest (Lucie Marcoux) et Denis Roy (Mireille Bouchard); ses grand(e)s ami(e)s: Nancy Nadeau (Patrice Ladouceur), Alain Martinet (France Mathieu), Adrienne Caron, Jacques Mainguy (Patricia Cloutier), Jacqueline Martinet et sa famille des îles de la Madeleine, les familles Martinet, Aucoin, Vigneault et leurs enfants ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CLSC Orléans pour leur dévouement.