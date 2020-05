FOURNIER, Martin



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus le 5 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Martin Fournier, conjoint de dame Nicole Pelletier. Il demeurait à Québec autrefois à Cap St-Ignace. Il était le fils de feu Napoléon Fournier et feu Louisiane Blanchette.Outre son épouse Nicole, il laisse dans le deuil ses filles: feu Sonya (Gaétan Dostie) et Kathy; sa petite-fille Elodie (Alexandre Gagné-Rousseau), ses frères et sœurs: Gertrude (feu Emery Gamache), feu Pierrette (feu Yvon Fortin), feu Huguette (Yvon Casault), feu Jean-Paul (Diane Caron), Colette (André Fréchette), André (Jeanne-Mance Poitras), Denise (Raymond Fournier); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Françoise (feu Lucien Caron), feu Yvan (Jacqueline Gaudreau), feu Renelle (feu Louis Chouinard), feu Gaétane, feu Claudette (feu Anatole Chouinard), Armelle, Colombe (feu Paul Chouinard), feu Charlotte (feu Guy St-Pierre); ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Martin salue ses confrères et consœurs de travail avec qui il a œuvré pendant 35 ans en milieu carcéral. La famille remercie tout spécialement les équipes de cardiologie et des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca.