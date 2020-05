GOSSELIN, Claudette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 mai 2020, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédée madame Claudette Gosselin, épouse de monsieur Serge Roy, fille de feu madame Thérèse Couture et de feu monsieur Robert Gosselin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Lyne Simard (son copain Steve Bourgault); ses petits-enfants: Fédérike, Alexandre, Charles, Coralie et leur père Mario Dubé; ses frères et sœurs: Lise (Jean-Guy Couture), Guy (Louise Cloutier), feu Denis, Diane (feu Léonard Heagy), feu Céline, Pierre (Laurence Blais). Elle était la belle-sœur de: feu Jacques (Nicole Chevalier), feu Claude, feu Michel, feu Pierre. Elle laisse également dans le deuil ses tantes: Rose-Hélène Gosselin, Marthe Gosselin et Pierrette Sioui; ses filleuls Majella Simard et Marie-France Gosselin; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Remerciements au Dr Christophe Hamel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à Marie-France Gosselin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, téléphone: 514 871-1717, site web: www.rubanrose.org ou à Fibrose Kystique - Division Québec, téléphone: 418 653-2086, site web : www.fibrosekystiquequebec.com.