GAGNÉ, Rose-Aimée



Aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 mai 2020, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédée subitement madame Rose-Aimée Gagné, fille de feu madame Florida Gagné et de feu monsieur David Gagné. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Roger, Manon (Jean Langlois), Pascale (Stéphane Truchon); ses petits-enfants: Stéphanie (Claude Jean), Marie-Christine, Priscilla et Joany; ses arrières petits-enfants: Sylvie, Claudia, Jean-François, Thomas et Nicolas; ses arrière-arrière-petites-filles: Magalie et Marielou; ses frères et sa belle-soeur: feu Louis-Philippe (feu Liliane Gilbert), feu Paul-Émile et feu Victor; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient particulièrement à remercier tout le personnel de la Résidence du Havre du Trait-Carré pour les bons soins prodigués ainsi que le département des soins palliatifs (5e) de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur soutien et leur réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec,téléphone : 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.comsite web: www.societealzheimerdequebec.com.