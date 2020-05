Alex Nevsky fait du jardinage

Alex Nevsky n’a pas trop la tête à créer de la nouvelle musique ces jours-ci. Co-porte-parole de QUB Musique, il profite plutôt de son congé forcé de spectacles pour passer du temps à l’extérieur en famille.

Alex Nevsky passe le confinement avec son amoureuse, l’animatrice Vanessa Pilon, et leur petite fille de presque deux ans, Claire. « Les journées sont très relaxes, admet le chanteur. On passe beaucoup de temps dehors, on joue avec notre fille et on avance des projets. »

Au printemps 2018, le couple est parti vivre à la campagne. Alex Nevsky profite donc de l’arrivée du beau temps pour faire du jardinage et planter des arbres.

« J’en profite pour passer le plus de temps dehors et mener mes travaux manuels à terme. Je fais un peu de rénovation et je me suis mis à la construction d’un gros bac à compost ! »

Même si leurs activités sont beaucoup à l’extérieur, les deux amoureux ont tout de même passé quelques soirées à regarder des séries télé. Leurs coups de cœur ? Comme plusieurs, il y a d’abord C’est comme ça que je t’aime, sur ICI TOU.TV.

« Le jeu des acteurs est impeccable et j’aime beaucoup le fait que les femmes sont mises de l’avant comme personnages principaux, dit Alex. De plus, la touche humoristique du scénario pour raconter une histoire de faits vécus rend le tout très unique. »

Une autre série qu’ils ont appréciée est Fourchette, de Sarah-Maude Beauchesne, aussi sur TOU.TV. « Premièrement, j’adore encourager les projets de mes bonnes amies, dit Alex en souriant. Mais surtout, la série explore des sujets qui ne sont pas souvent mis de l’avant de nos jours à la télé. »

Musique et balados

Côté cinéma, le musicien reconnaît ne pas avoir regardé de films durant les dernières semaines. « J’écoute plutôt des séries, car c’est plus facile d’accès. Je tente de limiter mon temps devant un écran afin de profiter de la nature. »

Musicalement, Alex Nevsky a eu un gros coup de cœur pour le premier album de l’Acadien P’tit Belliveau, Greatest Hits Vol. 1. « J’adore la couleur qu’il apporte dans ses textes qui sont chantés en français, anglais et acadien du sud-ouest. De plus, musicalement, la combinaison d’électro et de banjo crée un genre musical unique et éclaté. »

Il a aussi beaucoup aimé l’album Blue, de Rosie Valland. « J’adore sa plume et la douceur de sa voix. De plus, les arrangements musicaux sont très bien exécutés. »

Enfin, au niveau des balados, Alex Nevsky cite Bain libre (avec Vincent Bolduc, Jessica Barker et Guillaume Lemay-Thivierge) et Les pires moments de l’histoire (avec Charles Beauchesne) parmi ses coups de cœur.

