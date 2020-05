MILHOMME, Pierre



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mai 2020, à l'âge de 62 ans et 9 mois, est décédé monsieur Pierre Milhomme, conjoint de madame Sylvie Gingras, fils de feu madame Pierrette Laroche et de feu monsieur Gaston Milhomme. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères: Mario (Linda Lapointe) et Claude (Nathalie Tremblay); les filles de madame Gingras: Caroline, Patricia et Isabelle ainsi que leurs conjoints; sa filleule Cynthia; sa nièce Sarah et son neveu Samuel; son beau-père; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gingras ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du cancer sur le site web suivant: https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don