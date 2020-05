LAMOTHE, Rachel



Au CHUL, Québec, le 8 mai 2020, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée madame Rachel Lamothe, fille de feu monsieur Ulric Lamothe et de feu madame Ernestine Matte. Elle demeurait à Pont-Rouge, autrefois à Donnacona.et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Madame Lamothe était la soeur et la belle-soeur de: feu Gracia (feu Jean-Noël Sauvageau), feu Georgette, feu Charlotte. Madame Lamothe laisse dans le deuil ses nièces: Danièle Sauvageau (Mario Martel) et Jacynthe Sauvageau (Bruno Auger); son ange gardien Lauraine Leclerc qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'unité de soin du Château Bellevue de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur attention particulière. Remerciement spécial à Sylvie et Alain Dubé ainsi qu'à Stéphane Rochette pour leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société Saint Vincent de Paul, C.P. 4001, Donnacona G3M 2X2