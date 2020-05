SOULARD, Gisèle



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, Québec, le 1er mai 2020, à l'âge de 60 ans 11 mois, est décédée après un dur combat contre le cancer dame Gisèle Soulard, épouse de monsieur Donald Savard. Née à St-Casimir, le 30 mai 1959, elle était la fille de feu dame Thérèse Marcotte et de feu monsieur Jean Soulard. Elle demeurait à Québec.Outre son époux Donald, madame laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Eve (Luc Deslauriers), Karen, David; ses petits-enfants: Aurélie Dallaire, Paul et Louis Deslauriers; ses frères et sœurs: Rita (Yves Delamarre), Jean-Maurice (Carole Tremblay), sa complice Francine (Yves Renaud), Monique (Pierre Laviolette), Rosaire (Maria Isabel), Michel (Hélène Audet), Daniel (Maryse Viger); de la famille Savard: ses beaux-parents: Jean-Guy Savard et Denise Angers; ses beaux-frères et belles-soeurs: Carole, Andrée (René Dolbec), Guylaine (Daniel Trottier), Claude (Murielle Naud), Stéphane (Sylvie Mongrain); ses filleuls: Hugo Dolbec, Geneviève Soulard, Rebecca Delamarre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous remercions tout le personnel de la clinique externe d'hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, la Dre Catherine Doyle et l'équipe des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333. Les funérailles sont sous la direction de