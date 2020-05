TRAHAN, Sylvain



À son domicile de Saint-Lazare, le 4 mai 2020, âgé de 42 ans est décédé subitement Sylvain Trahan, fils de monsieur Jean-Guy Trahan et de madame Louisette Fillion.Il laisse dans le deuil ses parents, son frère Benoît Trahan (Mélissa Bouchard et leur fils Gabriel), sa sœur Isabelle Trahan (Marc Berthelot et leurs filles Ariane et Rosalie (sa filleule)), sa conjointe Annick Patoine (ses enfants Marilou, Molly et Elliot Lamontagne), sa grand-mère Marie-Claire Montminy (feu Edmond Fillion), ses beaux-parents Jean Patoine et Jacqueline Goulet, son beau-frère Pascal Patoine (Isabelle Bolduc et leurs enfants Louis et Charles) ainsi que sa belle-sœur Véronique Patoine (Jean Fillion). Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes de la famille Trahan: Paul (Hélène Lizotte), Sr Thérèse, ndps, Sr Yvonne, ndps, feu Antonio (Huguette Ratelle), Gemma (Louis Larochelle), Pierre (Louise Blais), Claire (Laurier Côté), Lucille (Jacques Boyekens), Denis (Line Mayrand); ses onces et tantes de la famille Fillion: Clémence, Liliane (Jean Légaré), Denise (Ghislain Lessard), Françoise (feu Ghislain Brochu), Michel (Marielle Beaudoin), Victor (Francine Aubin), Marc (Martine Pouliot), Solange et Suzanne (Steeve Poulin). Il laisse aussi dans le deuil ses collègues de travail de Groupe Côté Inox qu'il appréciait énormément et plusieurs cousins, cousines et amis précieux. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Sylvain a été confié pour crémation à la