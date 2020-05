CHSLD : Québec lance une vaste opération de dépistage

Québec lance une vaste opération de dépistage auprès de 48 000 travailleurs en CHSLD, afin de dresser un bilan de la prévalence du virus de la COVID-19 au sein du personnel.

« La planification de l’opération prévoit l’utilisation d’environ 4000 tests par jour », indique une note interne du Ministère de la Santé obtenue par Le Journal.

La première phase de l’opération, qui a commencé ce jeudi, vise tous les CHSLD du Québec, qu’ils soient publics, privés conventionnés et privés non conventionnés. Et peu importe leur type de travail, tous les employés seront testés, a affirmé le ministère.

Des tests de dépistage seront aussi effectués à l’Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel et dans des unités de réadaptation.

« Une éclosion de COVID-19 [dans ces établissements] aurait des effets très néfastes sur l’offre de services », indique la note.

À partir de juin, l’opération se poursuivra avec des tests dans des ressources intermédiaires ainsi que des ressources de types familiales. Il y aura ensuite une troisième phase qui « ciblera d’autres milieux », est-il indiqué sans plus de détails.

Dans la note, le ministère souligne que tous ces tests se dérouleront « en parallèle avec d’autres activités de dépistage » et qu’en cas d’éclosion dans un centre, le protocole déjà en place doit se poursuivre.

« Nous prévoyons donc disposer dans les prochaines semaines d’un bilan complet de la présence de la COVID-19 parmi les travailleurs de ces milieux », indique le ministère.

Chaque personne testée positive fera l’objet d’une enquête épidémiologique et ceux qui auront été en contact avec ces travailleurs pourraient aussi être testés.

En date de ce jeudi, au Québec, 40 724 personnes ont été testées positives au coronavirus, tandis que 3351 malades en sont décédés. De ce nombre, une grande partie résidait dans des CHSLD, durement touchés par la pandémie.