DESBIENS, Jacques



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 5 mai 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé Jacques Desbiens, conjoint de feu Mychèle Grenier. Né à Biencourt, le 16 mars 1949, il était le fils de dame Rose-Anne Cyr et de feu monsieur Gaston Desbiens. Il demeurait à Québec.Jacques laisse dans le deuil son fils Francis; ses frères et soeurs: Louise (Marius Cyr), Salva (André Chamberland), Lucie, Robert, Marguerite (Jacques Aubut), feu Réjeanne, feu Gervais, Jocelyn (Danielle Caron), Florian (Micheline Guy), Ronald, Denis (Chantal Otis), feu Benoît, Laurier, Claude (Lynda Montplaisir), France (Manon Marcotte); son beau-frère Richard Grenier (Mireille Landry); sa belle-soeur Francine Laberge (Henri Laberge), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sa famille tient à remercier particulièrement son amie Marie-Ève Landry pour son dévouement et son soutien inconditionnel durant les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Tél.: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de