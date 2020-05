COUTURE, Ovila



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Ovila Couture, fils de feu dame Théodora Savard et de feu monsieur Jean-Baptiste Couture. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son frère Georges, sa nièce Germaine, son neveu et ami Michel Monfette, ainsi que ses autres neveux, nièces et plusieurs amis, plus spécifiquement son grand ami Patrick Giroux. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec et surtout sa nièce Germaine pour leur dévouement, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire de Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal QC, H1N 1C1, Tél.: 514-287-7400 https://pq.poumon.ca/nous-joindre/.