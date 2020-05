FORTIN, Roméo



Au Domaine Saint-Dominique, le 2 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Roméo Fortin, époux de feu dame Annette Damboise, fils de feu dame Blanche Richard et de feu monsieur Ernest Fortin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Andrée Audet) et Sylvie (Stéphane Lavoie); ses petits-enfants: Yan (Stéphanie St-Pierre), Frédérique (Jean-Simon Tourigny), Gabrielle (Jean-Philippe Tourigny), Guillaume et Simon; ses arrière-petits-enfants: Magalie, Arnaud et Emy; sa sœur et ses frères: Géraldine (Léonard Landry), Paul (Béatrice Thibault) et Laurent (Mariette Noël); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Domaine Saint-Dominique et du Manoir du Verger pour l'humanisme, la compassion et les bons soins dont il a fait preuve tout au long du séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.