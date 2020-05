NOLIN, Sylvie



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 1er mai 2020, à l'âge de 59 ans et 8 mois, est décédée madame Sylvie Nolin, épouse de monsieur Luis Garcia Ortega, fille de feu madame Adrienne Blouin et de feu monsieur Alexandre Nolin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Luis, ses frères et sœurs: André (Clarisse), Raymonde (Régent), Nicole (Guy), Guy (Roselle), Claude (Jocelyne), Lise, Roger, Carole (Roger); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jose Manuel (Bertha) et Cesar (Monica); ses neveux et nièces: Sylvain, François, Stéphane, Sébastien, Frédéric, Christian, Julie, Nicolas, Dominique, Isabel, Maria Ines, Iker; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com.