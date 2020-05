BERROUARD, Yvon



Au CHUL de Québec, le 9 mai 2020, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Yvon Berrouard, époux de dame Léontine Moisan, fils de feu monsieur Jean-Baptiste Berrouard et de feu dame Ozélina Vézina. Il était natif de Saint-Léonard-de-Portneuf.La direction des funérailles à été confiée à laOutre son épouse, Monsieur Berrouard laisse dans le deuil ses enfants: Line (Terry Rudeen), Alain (Manon Genois) et Yvan (Marlène Hamel); ses petits- enfants: Michael, Nicolas et Sabrina Rudeen; ses sœurs: Colette (feu Henri Perron), feu Jeanne D'Arc (feu Bruno Beaulieu), feu Irène (feu Léonard Julien) et feu Monique (feu Maurice Julien); ses frères: feu Émilien (feu Rolande Lefebvre), feu Henri (feu Marthe Fortin), feu Robert (Noëlla Lapointe), feu Bruno (Laurence Trudel), feu Lévis (Monique Moisan), feu Léo, feu Jules (Gracia Morasse) feu Roch (Lise Sylvain), feu Jean-Luc; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: Éliane (feu Adrien Bhérer), Lucien (Marie-Jeanne Frenette), Marcel (Suzanne Julien); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Lavoie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (le CHUL de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca