Des entraînements supervisés bientôt permis?

Si les athlètes de certains sports individuels extérieurs peuvent reprendre l’entraînement à compter du 20 mai, les entraîneurs doivent encore patienter pour le moment, mais Frédéric Jobin garde espoir d’obtenir le feu vert.

Les différentes fédérations ont tenu une rencontre, jeudi, avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour obtenir des réponses à certaines questions, mais rien n’avait émergé de cette réunion au moment d’écrire ces lignes.

« C’est une bonne nouvelle pour les athlètes, mais il reste à clarifier si on pourra superviser les entraînements, a mentionné l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de kayak masculin Frédéric Jobin. Il y a des détails propres à chaque sport. Ce sont des détails auxquels le ministère n’a pas pensé. Je pense que nous aurons une réponse positive pour les entraînements individuels dans les prochains jours. De plus, c’est plus sécuritaire dans notre sport s’il y a un entraîneur en bateau à moteur que si l’athlète se retrouve seul. On respecte amplement les règles de distanciation physique entre les embarcations. »

S’il reçoit le feu vert, Jobin ne pourra diriger qu’un athlète à la fois. Pierre-Luc Poulin est le seul membre de l’équipe canadienne à Québec. Il y a trois kayakistes à Trois-Rivières qui pourraient éventuellement s’entraîner au lac Beauport, mais de façon individuelle. Les autres sont en Ontario et en Nouvelle-Écosse et ne sont pas autorisés à effectuer des déplacements interprovinciaux.

« Je tiendrais un discours différent si les Jeux olympiques se déroulaient dans deux mois, a souligné Jobin, mais la situation actuelle est différente avec le report. Les athlètes sont capables de s’entraîner seuls et ce n’est pas la fin du monde si je ne peux pas superviser leurs entraînements et que je dois attendre à la phase deux. C’est préférable que les athlètes s’entraînent ensemble plutôt que chacun dans leur club, mais on n’a pas le choix de s’adapter. Par contre, j’ai hâte de coacher. Je commence à trouver le temps long. Je suis revenu de la Floride depuis le 16 mars. »

Changements

Jobin est conscient qu’il devra changer complètement sa planification. « Ça fait 30 ans que je coache, et l’été est toujours une période très intense, a-t-il expliqué. On devra être délicat à ce niveau en misant sur le volume. On s’entraînait de 10 à 12 fois par semaine. Cet été, on pourrait s’entraîner six fois par semaine et tenir d’autres activités comme la course, la randonnée et le vélo. »

« C’est la première fois de leur vie que les athlètes vont s’entraîner sans objectif et ça va être un défi de les garder motivés, d’ajouter Jobin. La variété dans les activités va aider à maintenir la motivation. »

Essais à Montréal

Pour le moment, la Fédération internationale de canoë conserve à l’horaire la tenue d’un championnat mondial en septembre en Hongrie, mais tous réalisent que les probabilités que l’événement se déroule sont très minces.

« La Fédération internationale va rendre sa décision le 1er juin, a précisé Jobin. Que le mondial ait lieu ou pas, on pourrait tenir des essais à Montréal en septembre, mais on a besoin de 12 semaines d’entraînement en équipe pour aller de l’avant. Il faudrait aussi que Montréal autorise les regroupements qui sont actuellement interdits jusqu’au 31 août. »

Pierre-Luc Poulin emballé par son retour sur l’eau

Après deux mois à s’entraîner dans son sous-sol, le kayakiste Pierre-Luc Poulin retrouvera son lac avec grand plaisir.

« Je suis tellement content de pouvoir recommencer à m’entraîner et à me préparer pour les Jeux olympiques, a raconté Poulin. Qu’il pleuve ou qu’il fasse un degré, je serai sur l’eau le 20 mai, peu importe les conditions. »

Emballé à l’idée de retrouver son embarcation, le spécialiste du K-4 500m est toutefois conscient qu’un danger guette les athlètes qui reprendront le collier. « Parce que c’est certain à 95 pour cent qu’il n’y aura pas de course cet été de niveau national ou international, on ne devra pas se brûler, a-t-il illustré. C’est intéressant et important de pouvoir reprendre l’entraînement, mais il faudra trouver notre rythme de croisière pour les 14-15 prochains mois en prévision des Jeux. Ça ne donnera rien de prendre les bouchées doubles en partant et de se retrouver en surentraînement après trois semaines. Le nerf de la guerre sera d’établir une bonne planification en prévision de 2021. »

« Nous avons l’avantage que le K-4 soit déjà qualifié pour les Jeux, de poursuivre Poulin. En 14-15 mois, on devra aller dans les coins profondément et passer la gratte. Cette période sans compétition nous permettra de faire des choses qu’on ne fait pas habituellement faute de temps. »

Creux de vague

Si la motivation a été au rendez-vous la plupart du temps depuis son retour forcé de la Floride il y a deux mois, Poulin avoue néanmoins qu’il a frappé un mur à la mi-avril. « Ce fut un peu plus difficile. Mon plan n’allait pas plus loin que le début mai, moment où je prévoyais retrouver mon entraîneur, le PEPS pour mon entraînement, et retourner sur l’eau. Quand j’ai réalisé que ça ne durerait pas trois ou quatre semaines et que ça serait plus long, j’ai eu une petite baisse de régime. »

Contrairement à d’autres, Poulin était bien équipé dans son sous-sol. « Le club nautique de Lac-Beauport m’a passé de l’équipement, ce qui me permettait de pousser assez fort, a-t-il expliqué. J’ai fait de la musculation quatre fois par semaine avec le préparateur physique Gabriel Bouchard-Vincent. J’ai mis beaucoup d’emphase sur cet aspect. »

Poulin misait aussi sur un simulateur de kayak et un compresseur qui lui permettait de s’entraîner comme s’il était en haute altitude.

Inscrit à deux cours à la session d’été à l’Université Laval afin de se garder occupé, Poulin ne s’est pas concocté d’installations de fortune pour pouvoir ramer. « L’entraînement en cette période demande beaucoup d’énergie et je ne voulais pas en perdre avec des tentatives qui ne seraient pas soutenables. »