Des réservistes de Trois-Rivières volontaires pour travailler en CHSLD

Des réservistes trifluviens de la Marine royale canadienne se sont portés volontaires pour aller travailler en CHSLD: 17 membres - 11 femmes et six hommes - ont ainsi été assignés mardi au centre d'hébergement Nazaire-Piché dans l'arrondissement de Lachine à Montréal.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Une jeune femme de 27 ans décède de la COVID-19

Trois autres réservistes sont actuellement en quarantaine à la maison pour éventuellement se joindre au déploiement. En vertu de leur statut, ces réservistes n'étaient pas tenus de se joindre à la mobilisation militaire contrairement aux membres de la force régulière.

«Je ne suis pas étonné parce que leur formation les destine à ça. Ils sont vraiment formés pour être au service de la communauté pour n'importe quel désastre et celui-là en est un que personne n'avait prévu», a indiqué Jean Fournier, ex-président du Conseil de liaison des Forces armées canadiennes.

Avant d'entrer en service, les réservistes ont été formés en soins longue durée et sur le port d'équipements personnels de protection. Parmi leurs tâches figurent la préparation et le service des repas aux bénéficiaires, la contribution aux soins d'hygiène, le nettoyage et le rangement du matériel.

Ils ont aussi à «rassurer les usagers», ont indiqué les Forces armées canadiennes.

Le CHSLD Nazaire-Piché est celui auquel était allé prêter main-forte pendant trois semaines le député de Marquette, Enrico Ciccone. Ce dernier a salué le geste des réservistes trifluviens.

«Ça prend un don de soi extraordinaire, une grande générosité, une grande sensibilité et une force mentale également. Quand on sort d'un quart de travail on est vraiment bouleversé», a témoigné le député.