PAGEAU, Lise Maheux



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 8 mai 2020, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédée madame Lise Maheux, épouse de monsieur Robert Pageau, fille de feu madame Aline Drouin et de feu monsieur Albert Maheux. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa sœur Claudette (feu Paul Grenier) et son frère feu Marcel (Nicole Paquet); ses neveux : Jean-François et Jonathan; sa belle-fille Christine Pageau et son beau-fils Robert Pageau (Karine Lemieux); les 7 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants de son époux; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Pageau : feu Albert (Irène Marchand), Georgette (Michel Fillion), Georges (Nicole Doyon), Lisette (Raymond Goulet), Lise (Jacques Lachance), Raymond (Pierrette Boivin), Roger (Lucie Gamache), Clément (Nathalie Ratté), Marthe (Jean-Guy Morency), Ginette (feu Daniel Vaillancourt) et Denis (Chantal Picard), ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 8ième étage des soins palliatifs de l'hôpital de St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca.