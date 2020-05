JOBIN, Véronique Tremblay



Au CHSLD Sacré-Cœur, le 1 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Véronique Tremblay, épouse de feu M. Raymond Jobin. Elle était également la fille de feu dame Marie-Louise Baron et de feu M. Albert Tremblay et la sœur de feu Jean Baptiste Tremblay (feu Rachel Noreau), feu Mathieu Tremblay (feu Madeleine Boucher), feu Annette Tremblay (feu Maurice Pépin), feu Germaine Tremblay (feu Marcel Ouimet), feu Gabrielle Tremblay (feu Marcel Roussel), feu Maurice Tremblay (Imelda Lebrun), feu Georges-Émile Tremblay (feu Jeanne d'Arc Bédard), feu Yvette Tremblay (feu Jean-Yves Marcoux). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn Jobin (Francine Long), Richard Jobin (Maryse Lacasse), Michel Jobin (Céline Rousseau); ses petits-enfants: Sébastien, Patrice (Violaine), Simon (Jessica), Pierre (Carole-Anne), Daniel, Vanessa(Éric); ses arrières petits-enfants: Camille, Frédérique, Florence, Mathis, Antoine, Félix, Joé, Charles; ses beaux-frères et belles-sœurs: Roland Jobin (Germaine Lavoie), feu Henri Jobin (feu Louisette Clavet) (Lise Barbeau), feu Liliane Jobin (feu Claude Garneau), Gabrielle Jobin (Gilles Fiset), Jean-Paul Jobin (feu Rollande Trudelle), feu Jean-Claude Jobin (Colette Plamondon), Denise Jobin (feu Laurent Vaillancourt), Nicole Jobin (Hughes Giguère) et Pierrette Jobin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(es).Une liturgie de la parole sera célébrée en privé au