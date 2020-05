WHITE, Thérèse



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 3 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Thérèse White, épouse de feu monsieur Paul-Émile Renaud, fille de feu dame Juliette Barbeau et de feu monsieur G. H. White. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Lucie (Serge Gamache), Hélène (François Savard), feu Louise (Marc Bastien), Pierre (Lynda Descheneaux), Denise (Bradley Hicks), Richard (Geneviève Piché), Claire (Irénée Lavictoire) et Paule (Bruno Bourgeois); ses 15 petits-enfants, ses 18 arrière- petits-enfants; ses frères: feu André (Berthe Grenier), feu Jean (Lucille Savard) et Welley (feu Claudette Parent); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Claire (Guy Labrecque), feu Maurice (Georgette Durand). L'ont précédé ses frères: feu Georges (feu Fernande Durand), feu François (feu Claire Martineau), feu Marc (feu Cécile Légaré), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Bernadette (feu Maurice Goulet), feu Adrienne (feu Émile Drolet), feu Gérard, feu Rose, feu Marie, feu Lucienne (feu Raymond Martel) et feu Aline. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD de l'Hôpital Jeffery Hale pour leurs soins professionnels respectueux, empreints de gentillesse et d'empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy, Québec (Qc), G1S 2M4 tél.: 418 684-2260.