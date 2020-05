LACHANCE, Bertrand



C'est avec une immense tristesse que la famille de monsieur Bertrand Lachance annonce son décès survenu le 5 mai 2020 à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à l'âge de 86 ans et 3 mois. Il était l'époux de feu Jeannine Savoie, fils de feu dame Exavérine Boulet et de feu monsieur Charles (Anselme) Lachance. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lynda (Richard Savard), Jacques, Nancy, Guylaine (Shadow Garber) et Steeve (Marcia Boucher); ses petits-enfants: Rémy, Maxime, Jonathan, Jenny-Dolores, Francis (Rebecca Clinchamps), Frédéric, Samuel, Jenny Mallory (Chadron Derby) et Chloé; ses arrière-petits-enfants: Lionnel, Nathan, Dereck et Arya Gaellyn Beverly; ses frères et sœurs: Dolorès, Georgette et Fernando; feu Louida, feu Armand, feu Denis; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lachance et Savoie, ses frères et sœurs spirituels de la congrégation Laurentien. Il sera aussi regretté par ses neveux, nièces, parents et de nombreux ami(e)s.Monsieur Bertrand Lachance était un grand homme de famille qui était toujours prêt à aider ses proches et sa communauté. Son énergie, sa présence, son accessibilité et son affection nous manquent à tous déjà énormément.