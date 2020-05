GROSSET, Martin



Au CHU Hôpital Saint-François d'Assise, le 9 mai 2020, à l'âge de 48 ans, est décédé monsieur Martin Grosset, conjoint de dame Isabelle Ringuet, fils de dame Andrée Bénard et de monsieur Réjean Grosset. Il demeurait à Charlesbourg. Il a été confié à lapour crémation.Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil, son frère: Daniel (Nathalie Martel); ses neveux: Alain Martel et Raphaël Martel Grosset; sa belle-mère: Gabrielle Tremblay (feu Jean-Marc Ringuet); son beau-frère: Jean-Martin Ringuet (Mathieu Ouellet); ainsi que plusieurs oncles tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc. : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.