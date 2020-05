LACHAPELLE, Jacqueline Marier



À son domicile, le 5 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jacqueline Lachapelle, veuve de monsieur Aurèle Lachapelle. Elle demeurait à Québec.Madame Lachapelle est allée rejoindre son époux au lieu de leur dernier repos. Ceux qui le souhaitent pourront aller se recueillir au columbarium du Mausolée Marie-de-l'Incarnation au cimetière Saint-Charles de Québec. Elle laisse dans le deuil ses fils: Roch Lachapelle (Martine Gravel) et Luc Lachapelle (Johanne Bernatchez); ses parents: feu Onésiphore Marier et feu Alice Houle Marier, ses petits-enfants: Éve-Sophie Lachapelle (Arnaud Patoine Danylo), Alix Lachapelle (Andrew Russell), Stéphanie Lachapelle (William Dumais) et Maude Lachapelle (Erik Haglund); son arrière-petite-fill : Lilyanna Russell, ses frères et ses sœurs: feu Marcel Marier (feu Annette Marier), feu Adrien Marier (Louise Marier), feu Roger Marier (feu Marie-Claire Marier), André Marier (Monique Marier), feu Roland Marier (Madeleine Marier), feu Cécile Marier (feu Raymond Gagné), Georgette Fréchette (Pierre Fréchette) et feu Robert Marier (Ginette Faucher); ses beaux-parents: feu Roch Lachapelle et feu Éva Joyal Lachapelle. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Jeannette Lachapelle, feu Edna Lachapelle (Sœur de l'Assomption), feu René Lachapelle (feu Aurore Lachapelle), feu Germain Lachapelle (feu Isabelle Lachapelle), feu Rollande Dumouchel (feu Omer Dumouchel), feu Rachel Paradis (feu Lionel Paradis), feu Gisèle Gagnière (feu Lucien Gagnière) et Carmen Lachapelle; ainsi que de nombreux neveux, nièces, filleul, filleule et amies. Ses fils tiennent à remercier le personnel soignant de la Résidence Le St-Patrick de Québec pour les bons soins prodigués à leur mère.