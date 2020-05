Hopper profite d’une nouvelle ronde de 70 M$ US

Après avoir procédé à d’importantes mises à pied, la populaire application de voyage montréalaise, Hopper, vient de conclure une nouvelle ronde de financement, estimée à quelque 70 millions de dollars US.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Investissement Québec, entre autres, font partie de cette nouvelle injection de capitaux, dirigée par Westcap, une société de capital de risque de San Francisco, rapportait The Logic jeudi matin.

La direction de la société montréalaise, fondée par le Québécois Frédéric Lalonde, n’a pas rappelé le Journal, pour confirmer ou nier la nouvelle. De son côté, la Caisse de dépôt et placement du Québec, a refusé de commenter.

Selon les informations du média électronique, cette dernière ronde s’est clôturée il y a environ un mois, «à la mi-avril». Outre la Caisse et Investissement Québec, Westcap aurait également réussi à obtenir la participation de Inovia, du régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS) et de la Banque de développement du Canada (BDC).

Mises à pied «significatives»

En entrevue avec le Journal, en janvier dernier, son pdg s’était montré plutôt optimiste quant à l’avenir. Il annonçait des prévisions de croissances de 400% pour 2020, avec des ventes devant atteindre les 4 milliards de dollars à la fin décembre.

C’était évidemment avant que ne frappe la pandémie de la Covid-19, qui aura fini par anéantir toute projection de l’industrie du voyage, à court et moyen terme.

Au cours des dernières semaines, l’entreprise du quartier Mile-End a dû procéder à d’importantes mises à pied. Sans pouvoir les dénombrer, une source alors citée par The Logic, les qualifiait de «significatives».

Jusque-là, on estimait que l’entreprise avait profité de quelque 183,4M$US d’investissements en capital de risque depuis sa fondation en 2007. Cette dernière ronde de 70M$US porte à 253M$US le total des investissements obtenus de sociétés comme OMERS Ventures, CDPQ et Investissement Québec.

Outre son siège montréalais, l’entreprise possède des bureaux à New York et Cambridge, aux États-Unis, de même qu’à Sofia, en Bulgarie.