La popularité de la musique classique en hausse

La musique classique et le jazz sont devenus plus populaires que jamais en cette période de pandémie et de confinement.

La hausse de l’écoute de ces genres musicaux se situe entre 20 et 42 % selon les différents sites de musique en continu, une tendance observée à l’échelle planétaire.

«Nos indicateurs nous disent qu’on aura une augmentation de 25% de l’écoute en continu depuis le début de la pandémie. Ça ne compensera pas pour la perte des ventes physiques, parce que le streaming comme on le sait n’est pas payant. Il faudra qu’il le devienne un de ces jours», explique François Mario Labbé fondateur d’Analekta, la plus grande maison de production indépendante de musique spécialisée dans le répertoire classique.

Plusieurs facteurs expliquent ce choix musical, les gens en télétravail par exemple pourraient prioriser ce genre pour une ambiance plus calme. Le fait d’avoir plus de temps pourrait aussi expliquer cet intérêt pour le jazz et le classique, genre pour lequel les pièces sont souvent plus longues.

La recherche d’apaisement serait aussi en cause.

«Les notes de musique ça agit sur notre cerveau, notre corps. Quand on choisit la musique classique c’est pour apaiser quelque chose», conclut de son côté le psychologue Jean-François Mainville.