La SODEC finance 15 films

La SODEC a annoncé jeudi qu’elle accordait son soutien financier à quinze projets de longs métrages québécois dont les prochains films de Mariloup Wolfe, Sophie Deraspe, Ken Scott, Rafaël Ouellet et Robert Morin.

Comme le révélait Le Journal plus tôt cette semaine, l’adaptation cinématographique du roman Ru, de Kim Thuy, fait aussi partie des projets qui ont obtenu le feu vert de la SODEC (Société de développement des entreprises culturelles). Le film, scénarisé par Jacques Davidts, sera réalisé par Charles-Olivier Michaud (Anna).

Fait à noter : le plan d’action mis en place par la SODEC il y a quelques années pour atteindre la parité hommes-femmes dans le milieu du cinéma a porté ses fruits. Pas moins de huit des quinze projets financés comptent au moins une femme dans son équipe de création (scénariste ou réalisatrice).

Dans la catégorie des projets de plus de 2,5 M$, on retrouve le film Au revoir le bonheur, prochaine comédie de Ken Scott (Starbuck) qui mettra en vedette Antoine Bertrand, Patrice Robitaille, Louis Morissette et François Arnaud.

Mariloup Wolfe (Jouliks) a aussi obtenu son financement pour le tournage de son prochain film, Je suis Arlette, scénarisé par Marie Vien (La passion d’Augustine). Rafaël Ouellet (Camion) effectuera un retour au cinéma en réalisant Arsenault et fils, qu’on annonce comme un film de genre. Maxime Giroux (Félix et Meira) pourra aussi aller de l’avant avec son prochain long métrage, un thriller financer inspiré de l’affaire Norbourg.

La cinéaste Sophie Deraspe pourra quant à elle surfer sur le succès son film Antigone en portant à l’écran le roman D’où viens-tu berger, de l’auteur Mathyas Lefebure.

Trois films d’animations ont aussi été financés par la SODEC : Béluga Blues de Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay, La légende du papillon de Sophie Roy et Jean-François Pouliot et Toupie et Binou, le film de Dominique Jolin et Raymond Lebrun.

En ce qui concerne les projets à plus petits budgets (moins de moins de 2,5 M$), la SODEC a donné son aval aux prochains films de Robert Morin (Le festin boréal), Guillaume Lambert (Niagara), Katherine Jerkovic (Coyote), Pier-Philippe Chevigny (Richelieu), Joëlle Desjardins-Paquette (Rodéo) et Geneviève Albert (Noémie dit oui).