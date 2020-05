Gilles Lehouillier presse Québec de rouvrir les centres commerciaux

Inquiet pour les boutiques, commerces et restaurants «laissés pour compte» et n’ayant toujours pas le droit d’opérer sans accès direct à l’extérieur, le maire de Lévis presse le gouvernement du Québec d'explorer diverses avenues pour rouvrir les centres commerciaux.

«On demande au gouvernement de ne pas discriminer les commerçants dont le point de vente se trouve dans un centre commercial. Il faut qu’on se penche sur cette problématique-là, elle est plus forte qu’on pense», a lancé le maire Gilles Lehouillier lors d’un point de presse, jeudi.

La vaste majorité des demandes d’aide financière acheminées à la Ville de Lévis proviennent de «commerçants pris en souricière dans les centres d’achats qui ne peuvent plus opérer», a-t-il déploré, visiblement soucieux pour la survie de certaines entreprises qui louent un local, par exemple, aux Galeries Chagnon ou aux Promenades de Lévis.

Les propriétaires de centres commerciaux ont soumis diverses pistes au gouvernement, pour assurer la sécurité de la clientèle dans le contexte de la pandémie. Selon lui, il faut envisager rapidement la mise en place des mesures qui pourraient permettre de respecter les règles de distanciation physique.

«Les allées des centres d’achats sont souvent plus larges que les pistes cyclables et même plus larges qu’une rue. Il pourrait y avoir des choses organisées. On demande aux autorités gouvernementales de regarder, s’il est possible, avec des gardiens de sécurité, de donner un accès spécifique à certains commerces», a-t-il exprimé.

Le temps presse pour les camps de jour

Quant aux camps de jour, le maire de Lévis attend aussi avec impatience les directives du gouvernement pour planifier la prochaine saison. «Il est minuit moins cinq», a-t-il déclaré, disant espérer obtenir des réponses au plus tard «d’ici une semaine», sinon, «il y a péril en la demeure», prévient-il.

La Ville de Lévis a reçu jusqu’à présent des inscriptions des parents qui équivalent à 7 500 semaines de prestation alors qu’elle estime avoir la capacité de répondre à 4 500 demandes.

Ouverture des jardins communautaires

La Ville de Lévis a également annoncé, jeudi, l’ouverture des cinq jardins communautaires sur son territoire à compter du 18 mai. Elle a également fait une demande au gouvernement fédéral pour utiliser des lots situés sur la Ferme Chapais, un site «enchanteur» avec une vue splendide sur le fleuve.

«Agriculture Canada gérait sur ce site une ferme expérimentale donc les terres sont prêtes et on pourrait facilement créer un jardin communautaire cet été. Je suis en contact avec M. (Jean-Yves) Duclos et on attend une réponse d’ici quelques jours», a indiqué M. Lehouillier qui prévoit, par ailleurs, ouvrir trois autres jardins communautaires d’ici 2022.

Les terrains de tennis sur le territoire de la Ville de Lévis rouvriront par ailleurs à compter du 20 mai, a-t-il confirmé, en conformité avec l’annonce de la ministre Isabelle Charest la veille.

