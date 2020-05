Le moratoire prolongé

La Major League Soccer (MLS) a prolongé, jeudi, son moratoire concernant les entraînements en petit groupe et en équipe jusqu’au 1er juin.

C’est donc dire que les joueurs du circuit Garber peuvent continuer d’user des terrains extérieurs de leur formation pour des séances d’entraînement volontaire individuel uniquement.

Rappelons que cette mesure a été mise en place le mercredi 6 mai dernier et que les équipes de la MLS devaient fournir un plan exposant la manière dont le club mettra en application des protocoles pour la santé et la sécurité des joueurs et du public.

Les activités du circuit Garber, dont fait partie l'Impact de Montréal, sont en pause depuis le mois de mars, comme c’est le cas dans la majorité des ligues sportives de la planète.