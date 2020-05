Le pont Jacques-Cartier a 90 ans

MONTRÉAL – Le pont Jacques-Cartier, lien essentiel reliant les villes de Montréal et de Longueuil, fête ses 90 ans d’existence, jeudi.

La compagnie Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), qui assume la gestion de l’infrastructure depuis 1978, a tenu à souligner les neuf décennies d’histoire qui ont débuté avec l’ouverture du pont le 14 mai 1930.

Pour ce faire, PJCCI partage avec le public quelques vidéos ainsi qu’un album photo qui rappellent les grands moments de cet ouvrage important.

Parmi ceux-ci, on retrouve le remplacement du tablier du pont, qui est devenu, en 2001, le chantier de la sorte le plus important de l’histoire du Canada. Une piste cyclable a été ajoutée l’année suivante.

Dans les dernières années, son illumination par plus de 2800 luminaires a fait de l’infrastructure le premier pont connecté du monde.

«Récemment, avec son éclairage arc-en-ciel, il a apporté de l’espoir dans le contexte de la pandémie. En ce 14 mai, il nous rappelle qu’il a traversé plusieurs périodes difficiles et se tient toujours aussi fièrement au cœur de la grande région de Montréal. Par sa longévité, il nous transmet un message de force et de résilience», a souligné par voie de communiqué Sandra Martel, ingénieure et première dirigeante chez PJCCI.

«Grâce à ses qualités de conception et de construction, le pont Jacques-Cartier est devenu l’une des infrastructures essentielles du Québec en plus d’être un emblème de force à Montréal», a quant à elle déclaré la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna.

Pour l’histoire, chaque passage sur le pont Jacques-Cartier est devenu payant dès le mois de septembre 1959, une mesure qui a rapidement été abolie en 1962. On estime aujourd’hui que 30 millions de véhicules empruntent annuellement le pont, en plus de centaines de milliers de cyclistes et de piétons.