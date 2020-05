L’Europe victime à l’ONU du bras de fer sino-américain autour de la pandémie

Le bras de fer sino-américain au Conseil de sécurité de l’ONU autour de la pandémie a fait cette semaine une victime collatérale : l’Europe, désormais divisée entre deux projets de résolution appelant à un cessez-le-feu dans le monde pour faciliter la lutte contre la maladie.

D’un côté, la France tente depuis deux mois d’arracher un compromis à la Chine et aux États-Unis avec un texte rédigé avec la Tunisie. De l’autre, l’Estonie et l’Allemagne, à l’origine mardi d’un projet concurrent épousant l’approche américaine.

« Tout le monde sait qui est derrière le nouveau projet », peste un diplomate sous couvert d’anonymat, alors que le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a discuté de l’ONU ce même mardi avec son homologue estonien, Urmas Reinsalu.

Si les Américains ont poussé à la division européenne, « c’est un coup de maître », juge un autre diplomate, en s’interrogeant sur le jeu de Berlin dans cet imbroglio.

« L’Estonie et l’Allemagne tentent simplement de nettoyer le gâchis créé par les États-Unis », analyse Richard Gowan, du centre de réflexion International Crisis Group. « Les Européens sont unis sur le fond, en désaccord sur la méthode », nuance aussi un diplomate des Nations unies.

Vendredi, 24 heures après avoir donné, comme Pékin, son accord à un compromis proposé par Paris et Tunis, Washington a fait volte-face en empêchant tout vote au risque d’apparaître comme seul responsable de l’impasse.

Pour en sortir, l’Estonie, présidente en exercice du Conseil de sécurité, a proposé avec l’Allemagne lors d’une réunion mardi un texte concurrent centré sur l’appel à cesser les hostilités et sans mention de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Pendant deux mois, la Chine a menacé d’utiliser son veto si aucune référence n’était faite à l’agence onusienne tandis que les États-Unis, dénonçant un manque de transparence, menaçaient de recourir au leur si l’OMS était citée.

Le compromis franco-tunisien parlait « d’agences spécialisées dans le domaine de la santé ».

Antagonisme criant

L’initiative de l’Estonie et de l’Allemagne, proposée sans concertation préalable avec la France, selon certaines sources, a jeté un froid chez plusieurs membres du Conseil de sécurité, ont indiqué à l’AFP plusieurs diplomates.

Cela va être « très difficile » pour ce deuxième texte, résume l’un d’eux.

« Les Français ne sont pas contents (...) mais plus aucun membre du Conseil ne pense qu’une résolution fera une différence à ce stade », estime Richard Gowan, en évoquant implicitement la reprise de combats survenue depuis deux mois en Libye, au Yémen ou en Afghanistan. Selon lui, « il est temps de mettre fin à ce débat inutile ».

Si Paris et Tunis affirment toujours vouloir un accord sur leur texte, leur marge de manoeuvre semble limitée face à l’opposition frontale de Washington.

En fait, « ni la Chine, ni les États-Unis ne veulent d’une résolution » soutenant l’appel le 23 mars à un cessez-le-feu mondial du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, tranche un diplomate. Aucun des deux « ne veut donner une partie de son grand pouvoir » au chef de l’ONU qu’ils entendent garder « sous contrôle ».

Plusieurs sources voient dans la nouvelle division européenne un antagonisme de plus en plus criant au Conseil de sécurité entre membres permanents, dont fait partie la France, et non permanents incluant Allemagne et Estonie.

Pendant plusieurs semaines, Paris a choisi de ne négocier qu’avec les autres membres permanents. Devant la lenteur des progrès, l’impatience a gagné les dix membres non permanents, auteurs d’un texte fusionné en avril avec le projet français.

Les trois pays européens voient les choses différemment, explique Richard Gowan.

« La France a besoin de maintenir son statut spécial au sein du groupe des cinq membres permanents » tandis que « l’Allemagne veut montrer que le Conseil de sécurité est un véritable acteur dans la pandémie ». « Pour des raisons de sécurité, l’Estonie fait très attention à ne pas froisser les États-Unis tout en se comportant comme un président responsable du Conseil de sécurité cherchant à conclure un accord », précise-t-il.

Le conflit européen survient alors que l’Europe préside le Conseil pendant trois mois. Après l’Estonie, il s’agira de la France en juin et de l’Allemagne en juillet. Tous devaient célébrer un « Printemps Européen » au Conseil de sécurité lors d’une conférence de presse commune jeudi. Un évènement annulé tardivement mercredi soir.