Message d’intérêt public

Le message paru ce matin dans votre chronique sous la plume d’une dame vivant avec très peu d’argent m’a touché au cœur.

Elle a raison de dire qu’on devrait se regarder pour apprécier ce qu’on a plutôt que de toujours envier l’autre qui a plus. Ça s’appelle du gros bon sens.

Anonyme

La crise dont nous sortons à peine vient de nous rappeler, de façon brutale et subite, que rien n’est acquis pour la vie. Et surtout, que la santé est une bien plus grande valeur que toute la fortune du monde. Le seul fait d’avoir été épargnée par le virus m’incite à rester humble.