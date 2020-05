Montréal reste fermée pour un bout

MONTRÉAL – Le premier ministre François Legault s’est déplacé à Montréal pour la première fois depuis le début de la pandémie pour dire à la population qu’elle resterait encore confinée pendant un bon bout de temps.

• À lire aussi: Les Montréalais ont intérêt à porter le masque

Ce n’était pas pour annoncer de bonnes nouvelles que le premier ministre a tenu son point de presse quotidien dans la métropole. Pour tous les habitants de la Communauté métropolitaine de Montréal:

Les enfants ne retourneront pas à l’école primaire avant septembre, contrairement au reste de la province, où les jeunes sont déjà de retour en classe

Les services de garde n’ouvriront pas avant le 1er juin

L’ouverture des commerces, toujours prévue pour le 25 mai, pourrait ne pas se concrétiser si la situation ne s’améliore pas

La semaine dernière, une ouverture des écoles le 25 mai était envisagée, mais l’échéancier est désormais officiellement repoussé, ce qui complique la vie de plusieurs parents exaspérés.

Situation fragile

C’est qu’à l’heure actuelle, les conditions ne sont pas encore réunies pour déconfiner Montréal, où «la situation reste très fragile», a dit M. Legault.

Pour aller de l’avant avec un déconfinement, il faut une baisse des hospitalisations et des décès, ainsi qu’une hausse des tests de dépistage et du nombre de lits disponibles dans les hôpitaux. De plus, il ne suffit pas d’avoir des lits: le personnel doit aussi être disponible, ce qui n’est pas gagné actuellement.

Joël Lemay / Agence QMI

Les hospitalisations ont un peu diminué, mais ce n’est pas encore le cas pour les décès, a mentionné le premier ministre avec regret.

À l’échelle provinciale, 131 nouveaux décès et 793 nouveaux cas avaient été recensés dans les dernières 24 heures, portant le total à 40 724 cas et à 3351 décès.

Environ les deux tiers des décès et la moitié des cas sont dans la région montréalaise.

Par ailleurs, avec 13 291 prélèvements effectués le 12 mai, le Québec se rapproche de son objectif de 14 000 tests quotidiens.

Rattrapage

Pour que les écoliers montréalais ne prennent pas de retard sur ceux du reste de la province, Télé-Québec poursuivra son programme pédagogique, et les enseignants seront mis à contribution, surtout qu’ils n’auront plus à penser à l’organisation physique des classes.

«On va demander aux enseignants de communiquer avec les élèves, de leur donner peut-être des petits devoirs, a mentionné François Legault. Et, lors du retour à la fin août, début septembre, il y aura aussi une certaine période pour rattraper le retard. Il y aura des cours pour que les élèves puissent passer au prochain niveau.»

Donner l’exemple

Si le premier ministre n’a pas visité la métropole depuis le début du confinement il y a deux mois, c’était par souci de cohérence, puisqu’il demandait aux gens de ne pas changer de région.

«Ça ne faisait pas mon affaire, là. Mes deux gars sont à Montréal, donc j’avais bien le goût de les voir», a-t-il dit.

Le premier ministre profitait de son séjour, qui se poursuit vendredi, pour rencontrer la mairesse Valérie Plante ainsi que les directeurs des CIUSS et des CISSS de la Communauté métropolitaine de Montréal.

-Avec la collaboration de Patrick Bellerose et de Daphnée Dion-Viens

Les autres villes de la CMM