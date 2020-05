Premières images de l’ultime tour de piste de «La dérape»

Malgré les grandes réticences de sa mère, Julia Samson n’en a pas encore fini avec la course. La pilote fonceuse de «La dérape», campée par Camille Felton, se lance une fois de plus à l’assaut des pistes avec intensité dans la dernière saison de la série, comme en font foi les premières images dévoilées jeudi.

Lors de la troisième aventure de «La dérape», attendue le 4 juin sur Club illico, Julia Samson se laisse davantage porter par sa passion pour la course automobile. Même si elle doit négocier avec ses amours et ses amitiés, elle veut continuer à laisser parler le feu sacré qui brûle en elle.

En plus de tenir mordicus à faire sa place sur le circuit majeur, on lui demande de rejoindre à nouveau l’équipe BRR afin de l’aider à remporter les grands honneurs en karting. Des compétitions de vitesse qui auront un impact sur sa vie familiale et sociale.

Autour d’elle graviteront plusieurs nouveaux personnages, notamment incarnés par Michel Barrette, Madeleine Péloquin et Stéphane Breton.

Les deux premières saisons de «La dérape» sont disponibles sur Club illico.

En 2018, Guy Jodoin, qui joue l’intransigeant RIck St-Pierre, a reçu un prix Gémeaux dans la catégorie récompensant le meilleur rôle de soutien masculin dans une production jeunesse.