Tramway: le mandat du BAPE débutera le 6 juillet

Le mandat du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement) pour examiner le tramway de Québec sous toutes ses coutures débutera le 6 juillet.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un communiqué de presse émis par le BAPE, jeudi en fin d’après-midi.

Cette date du 6 juillet figure dans la lettre-mandat transmise jeudi par le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, au BAPE. Ayant jugé l’étude d’impact de la Ville de Québec «recevable», le ministre mandate donc le BAPE pour scruter le mégaprojet de 3,3 milliards$ à la loupe.

Dans les prochains jours, le président du BAPE, Philippe Bourke, «déterminera la composition de la commission d’enquête qui sera responsable de réaliser le mandat. Ensuite, il appartiendra à la commission d’établir le calendrier des travaux, le moment de la tenue des séances publiques et les modalités de participation qui s’appliqueront», explique-t-on.

Techniquement parlant, il est possible que le début des audiences ne se fasse pas le 6 juillet, mais quelques jours plus tard. Ce sera aux futurs commissaires de déterminer le calendrier «de façon indépendante», a prudemment indiqué le porte-parole du BAPE, Pierre Turgeon.

Chose certaine, le BAPE aura jusqu’au 6 novembre, soit quatre mois après le début du mandat, pour remettre son rapport consultatif au ministre de l’Environnement.

Des audiences en ligne?

En ce contexte de pandémie, le BAPE jure être en mesure de tenir des audiences exclusivement en ligne. Cela dit, Pierre Turgeon assure que son organisme «suit la situation de près» et que «si la Santé publique le permet, on aura toute l’agilité et la rapidité nécessaires pour pouvoir réunir des gens dans une salle».

Dans sa lettre-mandat, le ministre Charrette prie justement le BAPE de «mettre en œuvre les adaptations qu’il juge nécessaires à ses pratiques».