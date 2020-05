Un ancien Astros atteint de la COVID-19

L’ancien joueur et gérant des Astros de Houston Art Howe est aux soins intensifs, en raison de la COVID-19.

«Je n’ai jamais expérimenté quelque chose comme ça», a indiqué l’homme de 73 ans au réseau KPCR 2, jeudi.

Howe a commencé à ressentir les symptômes du virus le 3 mai dernier. Il a expliqué que son corps «tremblait comme une feuille», qu’il se sentait «complètement vidé» de ses énergies et qu’il avait «perdu son sens du goût».

Il a été transporté à l’hôpital mardi et ne pourra pas le quitter tant qu’il n’aura pas passé 24h sans fièvre.

«La famille des Astros pense à notre ancien joueur et gérant Art Howe ce soir [jeudi] et nous lui souhaitons une convalescence rapide. Nous sommes avec toi Art», a écrit l’équipe de Houston sur son compte Twitter.

Howe a porté l’uniforme des Astros de 1976 à 1982 et il a dirigé la formation de 1989 à 1993. Il a également été le gérant des Athletics d'Oakland (1996-2002) et des Mets de New York (2003-2004).