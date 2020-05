Une grande terrasse aménagée à la Place des Festivals

L'été ne tombera pas complètement à l'eau à Montréal : la Place des Festivals devrait accueillir une nouvelle terrasse ainsi qu’une série d’expositions et de spectacles pop-up lorsque l'épidémie de COVID-19 se résorbera.

Après avoir abrité une clinique de dépistage de la COVID-19 en mars, la Place des Festivals reviendra progressivement à sa vocation d’origine. Marie Lamoureux, relationniste de presse pour le Quartier des spectacles, lève le voile sur un ambitieux plan annonçant un retour progressif à la normale. « L’idée, c’est d’avoir un aménagement avec de la verdure au lieu des îlots de chaleurs, des immenses tables à pique-nique. On va inviter des auteurs, des illustrateurs et des bédéistes à les habiller, à les dessiner », explique-t-elle.

Il n'est pas possible pour le moment d'avoir un échéancier précis de la mise en place de cette terrasse, puisque tout dépend de l'évolution de la situation sanitaire liée à la COVID-19, mais le travail est déjà bien amorcé.

Consultés mardi dernier, les organisateurs de 30 événements culturels montréalais dont les FrancoFolies et le Festival de Jazz collaborent actuellement à l’élaboration d’une programmation évolutive et de jour. «On a des installations qui peuvent accueillir des expositions, par exemple. Au stade plus avancé de déconfinement, peut-être qu’il pourrait y avoir des prestations pop-up en musique, en théâtre, en danse ou même en cirque. Des gens qui récitent des textes, aussi.»

Évidemment, Marie Lamoureux se fait rassurante. Les normes de santé publique seront respectées à la lettre, garantit-elle. « On a l’autorisation de la ville pour animer l’espace public et ils voulaient qu’on le fasse. C’est notre mandat. [...] On a le soutien de nos membres et de la Ville de Montréal pour aller de l’avant, mais tout ça va se faire dans les règles de sécurité. »