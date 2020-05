Une plateforme numérique pour promouvoir la publicité dans les médias locaux

Un regroupement de médias québécois ont lancé jeudi une plateforme numérique visant à promouvoir l’achat de publicité dans leurs colonnes.

NosMediasLocaux.org est «une initiative bénévole pour soutenir les médias d’ici» a fait valoir le regroupement composé entre autres de Quebecor Média, Télé-Québec, cn2i, Ricardo Média et Narcity Media.

Le financement des médias québécois subissait déjà de plein fouet un exode des revenus publicitaires vers les géants du numérique comme Google et Facebooke. La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’accélérer la chute des revenus, qui met en péril l’existence même de certains médias.

La plate-forme présente un répertoire des médias québécois et veut démontrer, statistiques à l’appui, que l’achat publicitaire local est non seulement un choix responsable, mais aussi une stratégie publicitaire pertinente et efficace pour les annonceurs.

L’initiative espère aussi sensibiliser les citoyens comme les entreprises à l’importance de soutenir, chacun à son niveau, les entreprises de presse et d’informations du Québec.